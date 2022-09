Muslimische Weinbauern, verschwundene Putingelder und Sprichwörter

Landolf Scherzer Bildrechte: Anne Krausz Eben jenes Saki war im August dieses Jahrs in den Nachrichten. Auf dem nahen Flugplatz explodierten ein Munitionslager und mehrere Flugzeuge. Der Krieg ist inzwischen auch auf der Krim angekommen. Umso mehr drängt es Scherzer, vom normalen Leben zu erzählen, dem er dort vor drei Jahren begegnete, der Lebensfreude und der Poesie. So erzählt er von muslimischen Krimweinbauern ("selbst gemachter Wein ist kein Alkohol"), von seinen neuen Kuhbrüdern, von Panzerkauf, verschwundenen Putingeldern und überkletterten Bauzäunen und vom Durchwurschteln in einem Land, dem vieles fehlt und: Das doch alles hat. In allem begegnet ihm Poesie. Die Tataren decken ihn mit Sprichwörtern ein: vom "Gebot des nützlichen Lebens" bis hin zum Vergleich vom: "Gast als fruchtbarer Regen, der die Wüste des Alltags zum Blühen bringt".

Es ist die Sprache eines Paradiesvolkes. Diese Krim ist ein Paradies. Landolf Scherzer über die Menschen auf der Krim

Vertreibung, Leid und der russisch-ukrainische Konflikt

Und doch, trotzdem er russisch spricht, fällt es ihm schwer, in das Innerste der Leute vorzudringen. Über die leiderfüllte Geschichte der Vertreibung oder den heutigen russisch-ukrainischen Konflikt, über eine politische Zukunft will keiner so recht mit ihm reden.

Er erzählt: "Ich habe auch mit wenig Sprachkenntnissen immer hinbekommen, dass die Menschen mit mir über ihre Probleme gesprochen haben. Einfach nach der Methode, indem ich erzählt habe: Ich habe soundso viel Enkel und ich mache das und das gern, und zu Hause züchte ich Tomaten. Dann kannst du die Leute auch fragen Hey, züchtet ihr auch Tomaten oder was macht ihr? Auf diese Art und Weise entsteht dann ein Gespräch. Hat überall funktioniert. In Mosambik, in China, auf Kuba, überall. Dort nicht. auf der Krim zum Ersten Mal nicht." Der Baustellenwächter Anatoli erklärt es ihm so:

Zitat aus "Leben im Schatten der Stürme": "Pass auf, mein Freund. Zwei Frauen, eine mit blonden Haaren, die andere mit schwarzen, wollen dich heiraten und streiten sich um deine Gunst. Das ist erst einmal sehr angenehm für dich, denn du kannst dir eine aussuchen. Aber wenn dich dann die Nachbarn fragen, welche der beiden du nehmen wirst, wärst du ein großer Esel, wenn du öffentlich verkündest: 'Ich nehme natürlich die Blonde, die ist schöner und fleißiger!' Denn wenn du danach erfährst, dass die Schwarzhaarige als Mitgift ein Haus, ein Auto und zehn Pferde bekommt, wirst du trotzdem die Blonde heiraten müssen. Bleibst also ein Leben lang ein Habenichts und kannst von dem Haus, dem Auto und den zehn Pferden der Schwarzhaarigen nur träumen.

"Anatoli, du bist ein Schlitzohr", sage ich grinsend. Er schüttelt den Kopf. "Nein, nur ein praktisch denkender Mensch."

"Frieden auf der Krim und keinen Krieg im Osten der Ukraine"

Landolf Scherzer wirft in seiner Reisereportage natürlich trotzdem einen tiefen und scharfen Blick in die Geschichte des Landstrichs, in das Leid, das die Bewohner ertragen mussten, und ihren unbändigen Willen, trotzdem nach dem Glück und nach Frieden zu streben. An manchen Orten stehen große Findlinge mit einem Handabdruck in deren Mitte: sogenannte Wunschsteine. Dort hinein kann man seine Hand legen – und sich etwas wünschen.

Die meisten Passanten, die tatsächlich, ob abergläubisch oder nicht, ihre Hand unbeobachtet da hineinlegen, verraten ihm ihre Wünsche nicht. Doch zwei dicke Männer sagen ihm dann direkt ihren sehnlichsten Wunsch: "Frieden auf der Krim und keinen Krieg im Osten der Ukraine." Der Name "Krim" leitet sich übrigens vom krimtatarischen Wort "Stein" ab: "großer Stein". Und das ist sie bis heute: ein Stein des Anstoßes. Umkämpft, besetzt, belagert. Ein Paradies, sagt Scherzer, in dem die Menschen es bis heute schwer haben, glücklich zu sein.

Buchcover zu "Leben im Schatten der Träume" von Landolf Scherzer Bildrechte: Aufbau Verlage