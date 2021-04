Zu den bequemen Zeitgenossen gehörte Landolf Scherzer nie. Wegen DDR-kritischer Reportagen wir er als Student in Leipzig exmatrikuliert. Heftige Diskussionen löst er vor allem mit Einblicken in den SED-Machtapparat aus, die er 1988 in seinem Buch "Der Erste" gewährt. Nach dem Mauerfall überrascht Scherzer mit brisanten Tatsachenberichten über China, Kuba und Griechenland. Nun feiert der in Thüringen beheimatete Journalist seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass erscheint das Buch "Weltraum der Provinzen" mit Interviews, die Hans-Dieter Schütt mit dem Jubilar führte.

Freundschaft seit Jahrzehnten

Schütt und Scherzer kennen sich bereits seit Ewigkeiten. Beide arbeiteten zu DDR-Zeiten als Journalisten bei Tageszeitungen. Zwangsläufig kreuzten sich oft ihre Wege. So entstand eine dauerhafte Freundschaft. Schütt besuchte Scherzer häufig in seinem Thüringer Wohnort Dietzhausen und interviewte ihn dort.

Hans-Dieter Schütt war zu DDR-Zeiten Chefredakteur der Zeitung "Junge Welt" und nach dem Mauerfall Feuilletonredakteur beim "Neuen Deutschland" Bildrechte: imago/VIADATA Die protokollierten Unterhaltungen erschienen jetzt in Buchform und verkörpern ein Mosaik von Scherzers turbulentem Leben, in dem nicht zuletzt Erinnerungen an seine Eltern eine wichtige Rolle spielen: "Vater und Mutter waren beide im Volkschor von Lohmen, auch die Brüder meines Vaters sangen mit. Nach den Proben des Chores ging Vater meist mit den Sangesbrüdern und -schwestern, also auch mit meiner Mutter, in die Kneipe. Mutter guckte irgendwann auf die Uhr und sagte nur: 'Walter, wir haben jetzt keinen Durst mehr!' Wir! Sie wusste genau, wie sie ihn nehmen musste, um ihn folgsam zu halten."

Viele Bücher oder gar ein Klavier, das gab es bei uns daheim nicht. Landolf Scherzer

Immenses Maß an Ehrlichkeit

An Scherzers Aussagen besticht das immense Maß an Ehrlichkeit. Nirgendwo stilisiert er sich zum Dissidenten oder Rebellen. Unumwunden räumt er ein, dass er zu lange an den Sozialismus ostdeutscher Prägung und dessen Reformierbarkeit glaubte. Aus heutiger Perspektive macht er diesbezüglich Tabula rasa.