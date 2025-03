3. Vielfach ausgezeichnet

Seit Beginn seiner schriftstellerischen Arbeit erregte Lukas Rietzschel positive Aufmerksamkeit. Er war Preisträger beim "Treffen junger Autoren" und durfte als Stipendiat sowohl in der Villa Aurora als auch in der Villa Concordia arbeiten. Er wurde gleich zweimal mit dem Sächsischen Literaturpreis ausgezeichnet, und sein Debütroman war unter anderem für den renommierten aspekte-Literaturpreis nominiert. Sein Theaterstück "Das beispielhafte Leben des Samuel W." war zu den Autor*innentheatertagen ans Deutsche Theater in Berlin eingeladen, einem der wichtigsten Festivals für zeitgenössische Dramen.

Bildrechte: Ingmar Bock

4. Politisch aktiv

Lukas Rietzschel ist nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine politische Persönlichkeit. In Kassel studierte der spätere Schriftsteller Politikwissenschaft. 2017 trat Rietzschel in die SPD ein und bringt sich auf lokaler Ebene aktiv in die politische Arbeit der Partei ein. Als prominentes Mitglied äußert er sich auch regelmäßig öffentlich zur Politik, so kritisierte er beispielsweise die Debatte nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die Erklärungen für den Rechtsruck im Osten seien unterkomplex.



Themen wie das Verhältnis von Ost und West, die Nachwirkungen der DDR und auch das Gefälle zwischen Metropolen und der Fläche sind Themen, an denen Rietzschel aktiv arbeitet. Dabei stellt er sich immer wieder gegen den Rechtsruck, so auch in einer viel beachteten Debatte mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp.

Bildrechte: Gerald von Foris

5. Journalistisches Wirken

Die für ihn wichtigen Themen verarbeitet Lukas Rietzschel nicht ausschließlich in fiktiven Texten, sondern er schreibt auch regelmäßig für die Wochenzeitung "Die Zeit". In seinen Texten blickt er ganz persönlich auf sein Leben in Ostsachsen und beleuchtet dabei eben auch Themen, die für Ostdeutschland wichtig sind oder anders gesehen werden. Außerdem hat Rietzschel 2021 gemeinsam mit dem Journalisten Cornelius Pollmer den Podcast "Notizen aus der Provinz" betrieben und darin über das Leben abseits der Metropolen erzählt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

6. Arbeit in Netzwerken

Netzwerken ist für Lukas Rietzschel wichtig, das kann man zwischen den Zeilen immer wieder lesen. Gerade wenn man Regionen jenseits der großen Kulturzentren beleben möchte, sind Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung wichtig. In diesem Sinne bringt sich Rietzschel in der Lausitz auch in Initiativen ein. Er beschränkt sich jedoch nicht nur auf seine Region. So gehört Rietzschel zu den Mitgründern des PEN Berlin, einer Abspaltung des deutschen PEN-Zentrums nach einer öffentlichen Debatte um das Klima im Verband.

7. Buch, Bühne, Leinwand

Der Erfolg von Lukas Rietzschels erstem Roman hat nicht nur in den Feuilletons für Aufmerksamkeit gesorgt. Bereits 2019 wurde der Roman für die Bühne adaptiert. Rietzschel selbst fertigte für das Staatsschauspiel Dresden die Bühnenfassung an. "Ein großartiges, aber auch verstörendes Theatererlebnis", urteilte damals der MDR KULTUR-Theaterkritiker Matthias Schmidt nach der Uraufführung. Es folgten weitere Inszenierungen in Düsseldorf, Heilbronn und Halle.



Inzwischen wurde der Roman auch von der Regisseurin Constanze Klaue verfilmt, koproduziert vom MDR. 2023 wurde in der Filmstadt Görlitz und der Lausitz gedreht. Seine Weltpremiere feierte der Film schließlich am 16. Februar 2025 im Rahmen des Filmfestivals Berlinale. Auch der Roman "Raumfahrer" wurde in Cottbus für die Bühne adaptiert, allerdings mit mäßigem Erfolg.

Bildrechte: Flare Film / Chromosom Film

8. Fan des Theaters

Theater besitzt eine große Stärke, davon ist Lukas Rietzschel überzeugt. Deswegen hat er nicht nur seinen eigenen Roman für die Bühne bearbeitet, sondern auch direkt für das Theater geschrieben. "Widerstand" erzählt vom Leben auf dem Land: Isabell hat es in der großen Stadt versucht, aber kann nicht von ihrem Dorf lassen. Sie kehrt also zu ihrem Vater zurück, der sich ständig fragt, warum sich die Menschen in der Stadt für etwas Besseres halten und warum sich die Politik nicht für sie interessiert. Das sorgt für Gewaltfantasien.



Das Stück war ein Auftrag des Leipziger Schauspiels, konnte aber wegen der Corona-Pandemie nur als Theaterfilm umgesetzt werden, die richtige Uraufführung fand später im Theater Bautzen statt. Theater können für Identifikation sorgen, wenn sie sich mit Themen der Stadtgesellschaft beschäftigen, erzählte Rietzschel in der SPD-Zeitschrift "Vorwärts". Das hat er mit "Das beispielhafte Leben des Samuel W." umgesetzt, in dem es vordergründig um den Aufstieg eines rechten Politikers zum Bürgermeister geht und auf Grundlage zahlreicher Gespräche mit Menschen in der Stadt untergründig um Lebensrealitäten in Ostdeutschland.

Bildrechte: Pawel Sosnowski

9. An Kunst interessiert

Rietzschels Roman "Raumfahrer" erzählt von Hans-Georg Kern und was dieser bei seiner Flucht aus der DDR in der Lausitz zurückgelassen hat. Seine Herkunft hatte er jedoch nicht vergessen: Nach dem Dorf und heutigen Stadtteil von Kamenz Deutschbaselitz wurde er als Georg Baselitz zu einem der berühmtesten Künstler der Nachkriegszeit. Doch Lukas Rietzschel beschäftigt sich nicht nur literarisch mit der bildenden Kunst, sondern malt auch selbst seit seiner Jugend. Lange Zeit war das eher ein privates Hobby, doch um eine Bekannte im Spreewald zu unterstützen, hat er seine Werke inzwischen auch öffentlich präsentiert.



Eines seiner Bilder kann auch direkt in Görlitz betrachtet werden, in der Galerie der Moderne im Kaisertrutz. Er malt vor allem gegenständlich: "Ähnlich wie in seinen Texten stehen auch bei seinen Gemälden zwiespältige Figuren im Zentrum", schreibt der Kulturhistoriker Kai Wenzel zur Neuerwerbung. "Prosaische Titel evozieren dabei einen Einblick in ihre Biografien."

Bildrechte: Lukas Rietzschel/Görlitzer Sammlungen

10. Engagiert vor Ort

"Ich will nicht, dass alles in Berlin passiert, in Leipzig oder Dresden", sagte Lukas Rietzschel in einem Interview zu seiner ersten Kunstausstellung in einer kleinen Galerie im Spreewald. Auch wenn hier keine Bilder verkauft werden, sei schon die Ausstellung selbst ein Erfolg, "weil wir gezeigt haben, dass hier etwas geht". Das beschäftigt Rietzschel immer wieder, weil er für mehr Vielfalt und Kultur in der Fläche sorgen möchte. Sein Kulturmanagement-Studium an der Hochschule Görlitz-Zittau schloss er mit einem Konzept für ein jüdisches Museum in der Lausitz ab. Nun setzt sich Rietzschel dafür ein, die Synagoge in Görlitz zu einem Kulturzentrum zu machen – ein weiterer Versuch, das vermeintlich abgehängte Land zu bereichern.