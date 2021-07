Diese Frauen, so scheint es, haben Zeit. Auf dem Foto sitzen sie auf einer improvisiert aussehenden Bank – eine links, die andere rechts, in ihrer Mitte ein Hündchen. Alle drei sind leicht untersetzt. Die heruntergerollten Nylonstrümpfe, geblümten Kittelschürzen, die Mienen der Frauen und selbst die des Hundes strahlen eine heitere Ruhe aus.

Der Bildband ist eine Retrospektive in zweifacher Hinsicht: auf eine Region und ein Künstlerleben. Seit ungefähr 40 Jahren lichtet Jürgen Matschie seine Heimat ab – systematisch, in großen Bilderserien. Nach dem Fernstudium der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig in den 80er-Jahren fand der gebürtige Bautzener hier zu seiner eigenen Bildsprache. "Da man vom Dorf kam und Bautzen eine Kleinstadt war, ist man dann zum Teil darüber gestolpert: Durfte man das überhaupt fotografieren, eine Beerdigung?", erzählt Matschie.

Geschult an Wegbereitern und -begleitern des Genres wie dem französischen Altmeister Henri Cartier-Bresson oder dem Kollegen Thomas Kläber, galt sein Interesse fortan dem scheinbar unspektakulären, ungeschönten Alltagsleben. "Das war für mich auch eine Ertüchtigung zu sagen: Na klar, kann man das. Solange die Leute mitmachen, sollte man das. Dann fing ich an, die Fotografie als Dokument zu betrachten für eine Zeit, die irgendwann vorbei ist."

Das früheste Foto im Band "Tief im Osten" stammt aus dem Jahr 1976, das neueste von 2020. Dazwischen entfaltet sich ein Panorama gelebten Lebens, das gerade deshalb so eindrücklich ist, weil es nur den Widerschein der großen Ereignisse im alltäglichen Leben zeigt. Den Wandel der Zeiten – DDR, das Umbruchsjahr 1990, die Lebenswirklichkeit in der Lausitz als Teil eines sogenannten "neuen Bundeslandes" – bringt er zum Beispiel lakonisch auf den Punkt, indem er die wechselnde Schaufenstergestaltung zeigt.

Protest begegnet der Betrachterinnen und Betrachtern des Bildbandes dennoch: zum Beispiel beim Abriss uralter sorbischer Dörfer für den Braunkohletagebau vor und nach 1989. Auch von Grötsch, wo das Foto der beiden Nachbarinnen mit dem Hündchen entstand, fehlte zur Zeit der Aufnahme schon eine Hälfte, was der Idylle nachträglich einen bitteren Beigeschmack verleiht. Gerade durch den beschlossenen Braunkohleausstieg und dem damit verbundenen Strukturwandel gerät das Thema aktuell wieder in den Fokus.

Matschie fängt auch die politische Stimmung der Region ein.

Der Fotograf steht diesem Rummel skeptisch gegenüber: "Es hat keiner drüber geredet, dass nach der Wende von den 21 Tagebauen sechs übrig geblieben sind2," meint der Künstler. Die Fotografien des Bildbandes zeigen deshalb auch die andere Seite: Ehemalige Arbeiter in den Trümmern ihrer früheren Betriebe. Die Kamera fängt den kritischen Blick sowie die knotigen Hände ein – und die Leere. Später ziehen rechte Kundgebungen durch den Bildband. Einfache Bürger stehen mit Reichskriegsflaggen am Straßenrand, Ignoranz und Kälte in den Gesten der Menschen. Gibt es kaum Hoffnung so "Tief im Osten"? Doch: Das letzte Foto ist Matschies versöhnlicher Kommentar dazu und zeigt junge Bautzener auf einer Fridays for Future-Demonstration.