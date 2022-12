Das Buch "Beta II" folgt den bekannten Epochen, der europäischen Geschichte. Bildrechte: Jens Harder

In seinem Comic "Beta II" packt Jens Harder 2000 Jahre Menschheitsgeschichte in gut 2000 Bilder. Das Verrückte daran: Er erfindet kein Bild selbst, sondern zeichnet sie aus den unterschiedlichen Epochen ab, ordnet sie neu und zeigt so überraschende Zusammenhänge zwischen Kulturen und den Umbrüchen der Weltgeschichte auf.

Der Comic ist also auch ein kulturhistorisches Vergnügen. Dem Künstler Jens Harder war wichtig, "so nah an dem Objekt zu sein, wie nur möglich. Das bedeutete eben, meine eigene Fantasie hinten anzustellen und mich auf das zu konzentrieren, was es am unmittelbarsten ausdrückt: Zeitzeugen, wie wir sie glücklicherweise seit mindestens 30.000 Jahren haben von den ersten Höhlenzeichnungen bis aktuellen Satellitenaufnahmen und dazwischen die Bildschaffenden jeder Epoche und jedes kulturellen Metiers."