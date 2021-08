Michael Ernst: Andreas Lehmann, beschreiben Sie mal Ihre Hauptfigur aus "Schwarz auf Weiß".

Buchcover Bildrechte: Karl Rauch Verlag Andreas Lehmann: "Der Martin Oppenländer ist ein Mann, der lange Zeit einer Arbeit nachging, die er so halb nur mochte. Er hat in einem Callcenter gearbeitet, hat es aber geschafft, sich aus dem Telefondienst, aus diesem kommunikativen Frondienst hochzuarbeiten in eine Teamleiterposition. Hat aber dennoch irgendwann gesagt: Ich muss da mal raus und ich muss mal etwas machen, wo ich wirklich meinen Namen drunter schreiben kann, wo ich unter eigener Flagge segeln kann."



Michael Ernst: Also eine Flucht aus der Fron mit einem Geschäftsmodell, das ziemlich überzeugend klingt.



Andreas Lehmann: Er macht sich selbstständig, er ist doch auch ein sehr rationaler Mensch und jemand, der sich sehr wohl überlegt, und der sich selbst macht mit etwas, von dem er weiß, dass es gebraucht wird, nämlich das Betriebliche Gesundheitsmanagement, BGM abgekürzt. Das gibt es tatsächlich, also das ist keineswegs eine skurrile Sache aus dem Text, das ist etwas ganz Alltägliches. Damit möchte er sich selbstständig machen, weil er gerade in seiner Callcenter-Welt gemerkt hat, wie groß der Bedarf ist.

Michael Ernst: Ein rechter Plan zur falschen Zeit, wie sich zeigt?

Andreas Lehmann: Der Clou ist natürlich so ein bisschen, dass er Unternehmen beraten möchte, eben selbstständig in Gesundheitsfragen, und ausgerechnet die Pandemie ihn sozusagen aushebelt. Und genau jetzt, wo eigentlich solche Fragen erst recht nach oben gespült werden, hat eben kein Unternehmen mehr das Geld oder möchte es nicht ausgeben, um eine externe Kraft zu beschäftigen, die sich damit befasst.

Michael Ernst: Sie haben dieses Buch in nur sechs Monaten geschrieben, in einer Zeit des Home-Office. Ist "Schwarz auf Weiß" ein "Corona-Roman"?

Andreas Lehmann: Das kann man durchaus insofern so nennen, als es tatsächlich – obwohl das Wort auf keiner Seite genannt wird – um einen Mann geht, der sich just in dem Augenblick beruflich selbstständig macht. Er möchte den Fesseln seines Angestelltenalltags entkommen, da nun wegen Corona das Ganze stillsteht und er nun ausgebremst wird. Insofern hat es mit Corona sehr viel zu tun. Es ist eine sehr unmittelbare Reaktion. Okay, vielleicht ist es sogar der erste Corona-Roman.

Michael Ernst: Martin Oppenländer will also sein Leben verändern und die Zukunft planen: Ausgerechnet in diesem Moment holt ihn die Vergangenheit ein.

Andreas Lehmann: Das Telefon klingelt, wo er nun zu Hause sitzt und wartet, was jetzt als nächstes passiert oder eben nicht passiert. Und es ist eine Frau am Apparat, Rebekka Wieland, und die sagt: Ich kenne Sie, Herr Oppenländer, von früher. Und er sagt, oh, ich Sie aber nicht mehr, ehrlich gesagt.

Michael Ernst: Parallel zum beruflichen Neustart wird er verfolgt von fremden Erinnerungen. Sie umkreisen diesen Oppenländer, lassen uns an seinen Ängsten teilhaben. Ohne sein Notizbuch sei er wehrlos, heißt es im Text.

Andreas Lehmann: Ich würde das ambivalent sehen. Das ist einerseits ein Ausdruck durchaus von Einsamkeit, weil er seinem Notizbuch Dinge anvertraut, die man vielleicht auch einem realen Gesprächs- und Kommunikationspartner anvertrauen könnte. Andererseits ist dieses Notizbuch auch ein Instrument und ein Medium der Selbstvergewisserung. Die Notizbücher, die er vollgeschrieben hat im Laufe der Jahre, helfen ihm auch unbedingt dabei, zu verstehen, wer er mal gewesen ist und aus welcher Motivation er die Entscheidungen getroffen hat, die sein Heute bestimmen. Die ihm aber auch darüber Auskunft geben, wer er ist und in welcher Gedankenwelt er unterwegs ist.

Michael Ernst: Der Titel macht neugierig. Denn Schwarz-Weiß ist eigentlich nichts in diesem Roman, der psychologisch sehr genau von den unterschiedlichen Hoffnungen Oppenländers und seiner Anruferin kündet.