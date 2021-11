Es ist ihre erste freie Arbeit mit dem Künstlervogel. Das heißt, die einzelnen Episoden sind nicht für das amerikanische Vice Magazin gezeichnet worden. Trotzdem hat sie den Text auf Englisch geschrieben – weil sie auf Deutsch das Gefühl gehabt hätte, ihre Gedichte könnten zu kitschig sein. Der große Marcel Beyer hat dann übersetzt. "Er ist ein wahnsinnig guter Übersetzer der englischen romantischen Lyrik von William Butler Yeats", sagt Anna Haifisch – und diese Gedichte hätten Pate gestanden für ihren eigenen Text. "Und weil Marcel Beyer an der Gesamtausgabe von der Yeatsübersetzung beteiligt war, konnte sich auch in meinen Text gut reindenken, was ich total schwierig finde."

Eine Seite aus dem Comic "The Artist – Ode an die Feder" Bildrechte: Reprodukt Verlag

Anna Haifisch hatte bereits ein Buch von Marcel Beyer illustriert. Beyer beschreibt darin auf bitterböse Art eine Ausstellungseröffnung im Kunstmuseum Wolfsburg, bei der sich die eingeladene Prominenz mehr für ihre Selbstinszenierung interessiert als für die Kunstwerke. Auch in "Ode an die Feder" geht es nicht um die Kunst, sondern um den Zirkus, der darum veranstaltet wird. Den Zirkus hat Anna Haifisch schon immer gern beobachtet – und mittlerweile auch am eigenen Leib erfahren. Ihr "Artist" hatte schon einen Gastauftritt der Onlineseite vom Museum of Modern Art in New York.



Autobiografisch sei "The Artist" trotzdem nicht – eher einer Zuspitzung ihrer eigenen Erfahrungen, die oft sehr sadistisch sei. Tatsächlich wird dem Artist in den einzelnen Akten dieser gezeichnet Oper ganz schön zugesetzt. Anna Haifisch zeichnet einen Ausflug in seine einsame Kindheit, sein Versagen vor wichtigen Sammlern oder seine Höhenflüge, die sie als gewagten Tanz auf dem Eis inszeniert.