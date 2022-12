Das fände ich unglaublich gut. Ich glaube, dass in dieser Methode eine Zukunft für die historische Aufarbeitung der Massenverbrechen in Osteuropa liegt. Es gibt so viele Orte, an denen Kriegsverbrechen geschehen sind, die aber nicht gekennzeichnet sind. Hier fehlt das öffentliche Bewusstsein und die Beschäftigung mit diesen Orten fängt gerade erst an. Es ist natürlich auch immer eine Frage an die Deutschen, also die deutsche Schuld steht da ganz groß und in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit Deutschland stärker an der Aufklärung dieser Verbrechen teilhaben sollte. Es wäre unglaublich gut, wenn die Verbrechen vor Ort sichtbar wären. Ich bin beispielsweise in Litauen an einem Ort in der Nähe von Vilnius gewesen, an dem 100.000 Menschen innerhalb eines Jahres von 1941 bis 1942 umgebracht wurden, davon waren 79.000 Jüdinnen und Juden.