Begeisterung ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Innere Überzeugung trifft es besser. Es geht einfach darum, dass ich etwas Sinnvolles tue, wenn 100 oder 200 Leute denken, dieser Text hat mich bewegt und ist eine Bereicherung für mich, dann hat man der Welt doch schon Einiges gegeben. Und in meiner Jugend hat mir Literatur extrem geholfen. Ich war ein Zugezogener in so einer Nazi-Gegend, Ausländer gab es dort damals nicht und so richtete sich der Fremdenhass dann gegen uns. Und Literatur hat mir dabei sehr geholfen, nicht verrückt zu werden.



Es gibt auch schon Schriftsteller, die mir gesagt haben, durch den Eindruck aus meinen Texten hat sich ihr Schreiben verändert. Das ist doch schon mal was. Ich gebe auch Kurse für junge Schriftstellerinnen in Mecklenburg und die letzten Preisträgerinnen des Literaturpreises Mecklenburg-Vorpommern sind durchgängig Absolventinnen meiner Kurse. Da sieht man, die Arbeit ist einfach intrinsisch sinnvoll. Arbeit ist halt so viel wert, wie viel Wert man ihr beimisst.



Wie viel man dafür bezahlt bekommt, ist eine gesellschaftliche Frage. Und es gibt ja sonst auch Alternativen, die man nicht machen möchte. Also, was könnte ich mit meiner Qualifikation? In der Werbung irgendjemanden was aufschwatzen, was er nicht will? Lobbyarbeit machen? Das wird je besser bezahlt, je schlechter der Zweck ist.