Zitat aus dem Roman "'Und wie sind Madame mit den Stückchen zurechtgekommen?' Mein Vater sagte 'Schdüggschen'. Ich hörte das zum ersten Mal so, es war mir noch nie bewusst geworden. Ich sagte ja auch 'Schdüggschen'. 'Ich muss ges-tehen, sie sind so schwer wie schön.' Wie? Sie hatte allen Ernstes 'ges-tehen' gesagt."

Wirtschaftlich müssen die Schwestern dennoch sparsam haushalten. Deshalb ist es Dorothea nur recht, dass sich Susanna im Jahr 1765 um einen Zugezogenen aus Hessen kümmert. Der soll hier an der Universität Jura studieren, doch die weltoffenen Leipziger empfinden sein Aussehen als ziemlich antiquiert: "So bin ich mit ihm zu einigen Läden am Brühl. Aber in Auerbachs Hof war es am leichtesten. Dort hat man seine altfränkische gegen eine zeitgemäße Garderobe umgetauscht", lautet ein Zitat aus dem Roman.