"Ein Buch, das den Blick auf die Welt verändert", urteilt die Jury. Bildrechte: Berenberg Verlag

Bettina Baltschev lebt in Amsterdam und Leipzig. Die Autorin ist Geschäftsführerin des Sächsischen Literaturrats und stellt als Redakteurin bei MDR KULTUR selbst regelmäßig Sachbücher vor. Bereits seit einigen Jahren veröffentlicht sie Bücher unter anderem über Leben und Literatur in Amsterdam.

In "Am Rande der Glückseligkeit" besucht sie acht unterschiedliche Strände, die sie als naturgegebene Grenzen, Sehnsuchtsorte und Schauplätze geschichtlicher Schicksale beschreibt. "So, wie Bettina Baltschev über den Strand schreibt, hat man die Grenze zwischen Meer und Land noch nie wahrgenommen", schreibt die Jury zur Begründung.