Die Straßennamen, Beschreibungen der umgebenden Landschaft sowie Erwähnungen kultureller Einrichtungen stellen einen klaren Bezug zu dem realen Vorbild des Handlungsortes her. Offensichtlich hat Wilpert nicht nur in dieser Stadt studiert, sondern sich auch umfassend und tiefgreifend mit dem beschäftigt, was sie schildert. Wer Leipzig ein wenig kennt, erkennt es beim Lesen wieder. Umso bedrückender wirken die Erlebnisse der Protagonistinnen.



Bei aller Schaurigkeit, die ihnen anhaftet, gelingt es der Autorin allerdings, die jungen Frauen für sich sprechen zu lassen und somit auf offenes Be- oder Verurteilen zu verzichten. Der Fokus liegt offensichtlich auf Wahrnehmung und Perspektive der Figuren.

Das Cover des Buches ist sehr schlicht gehalten. Bildrechte: Verbrecher Verlag