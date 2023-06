In dem Programm "Dark Side of the GDR" schildern die beiden gebürtigen Berlinerinnen Bibiana Malay und Grit Díaz de Arce, die beide afrikanische Väter haben, ihr Aufwachsen mit Rassismus-Erfahrungen in der DDR. Sie zitieren unter anderem Reime aus einem DDR-Kinderbuch und sprechen dabei das N-Wort aus. Die Performance war Teil des Rahmenprogramms zu der Mitte Mai eröffneten Ausstellung über DDR-Gastarbeiter aus den sogenannten sozialistischen Bruderländern.