1808 lebt und wirkt Brockhaus noch in Amsterdam. Hat sich der Kaufmann hier seit 1801 zunächst in englischen Waren, insbesondere Stoffen, versucht, widmet er sich mehr und mehr seiner eigentlichen Leidenschaft, dem Gedruckten. Brockhaus verlegt und verkauft Bücher und Zeitschriften. Stärke verleiht ihm auch seine Ehe mit Sophie: "Wie ich mich so an diese Häuslichkeit habe gewöhnen können, dass es mir auch unmöglich ist, nur eine Stunde oder ein paar es anderwärts auszuhalten, ohne von Langeweile und Überdruss bis zum Äußersten gefoltert zu werden [...]."