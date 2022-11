Julia Wolf hat ein Gespür für Orte, die in der deutschen Gegenwartsliteratur nicht allzu häufig auftauchen. Nicht von ungefähr beginnt ihr neuer Roman in einer Seniorenresidenz. Else, Anni und Hannelore sind über 90. Sie gehen, wie sie selbst sagen, stracks auf die 100 zu. Die betagten Damen wissen, was ihnen droht: weitere Krankheiten und der baldige Tod. Und doch wollen sie noch einmal glänzen.

Im Fernsehen schauen sie "Germany’s Next Topmodel" und malen sich dabei eine Werbekampagne für ihre Seniorenresidenz aus, bei der sie die Models sind. In ihre Gedanken mischen sich immer wieder Kapitel ihres Lebens, die weniger glanzvoll sind: Else, Anni und Hannelore erinnern sich an die Flucht im Krieg, an die verlorene Heimat und zurückgekehrte Männer, die von den eigenen Erfahrungen ebenso traumatisiert sind wie sie.