Literatur aus Leipzig: Carl-Christian Elze Romandebüt "Freudenberg"

Buchempfehlung Gelungen: Leipziger Autor Carl-Christian Elze legt Romandebüt "Freudenberg" vor

Carl-Christian Elze, 1974 in Berlin geboren, wuchs in Leipzig auf und studierte non 2004 bis 2009 am Deutschen Literaturinstitut (DLL). Zuletzt veröffentlichte der Autor den Gedichtband "panik/paradies". Mit "Freudenberg" legt der Lyriker nun seinen ersten Roman vor. Darin erzählt Elze von einem Teenager, der seine Identität wechselt, seinem Leben entflieht und letztlich doch in die elterliche Kleinstadt zurückkehrt. Was aber tun, wenn man plötzlich auf der eigenen Beerdigung steht?