Jutta Hipp hat in den Kriegsjahren, also noch zur Nazi-Zeit, den Jazz für sich entdeckt. Der Hot Club in Leipzig war einer der ersten informellen Jazzclubs in Deutschland. Man muss sich heimliche Treffen vorstellen, der Feindsender wurde heimlich gehört und der Jazz galt noch als Freiheit. Jutta Hipp beschrieb den Jazz als eine Art Religion. Als sie nach dem Krieg in den Westen floh, tingelte sie durch die amerikanischen Clubs und hat da viel dazugelernt – also Learning by Doing.