Auszug aus aus Carolin Würfels "Drei Frauen träumten vom Sozialismus": Für Christa Wolf, die einmal so glühend und mit solcher Inbrunst an das Versprechen des Sozialismus als Antidot zum Nationalsozialismus geglaubt hatte, war der Traum, dass in der DDR ein neues, besseres Stück Welt mit neuen, besseren Menschen entstehen und Realität werden würde, Mitte der siebziger Jahre endgültig geplatzt. In dem Raum voller abgestandener Utopie, in dem mal drei Freundinnen dicht beieinandergestanden und gekämpft hatten, befand sich am Ende nur sie, zurückgezogen an den Rand, im Türrahmen, aber immer noch da - als eine Frau, die um die Fehler wusste und sich eingestehen musste, dass träumen nur noch im Traum ging. Und vielleicht im Schreiben.