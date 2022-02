Doch, das haben sie! Und "Vorbereitungszeit zu kurz" heißt immer, mit wie vielen Leuten sie das vorbereiten. Es war ja eine klare Ansage "Wir haben Personalausfälle in Größenordnungen. Die Pandemie verläuft ja auch unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern – oder anders gesagt: Sachsen läuft hinterher in der Welle. Und es gab dann relativ massiv deutliche Anzeichen, zu sagen: wir haben Personalausfälle, die Leute sind krank beziehungsweise sie sind in Quarantäne und sie haben Angst, sich in Leipzig bei einem Großereignis anzustecken. Und das heißt es gab auch unterschiedliche Projektionen, was Mitte März wirklich hier auf dem Messegelände sein wird. Und das lässt sich natürlich nicht wegzaubern oder wegreden. Das ist am Ende eine Projektion, die man hat – wir hatten eine klare und haben eine klare. Andere Verlage haben es anders gesehen und haben ihre Entscheidung getroffen.

Im vergangenen Jahr wurde "Leipzig liest" unter besonderen Bedingungen durchgeführt – in diesem Jahr entfällt das Lesefestival komplett Bildrechte: dpa