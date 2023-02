Es sind Kooperationen geplant und zum Teil auch schon in Arbeit. Eine der wichtigen Aufgaben ist der Transfer zwischen dem, was wir hier in der Forschung betreiben auf der einen Seite, und der Buchkultur und der Buchszene in der Stadt auf der anderen Seite. Wir werden gerade in der Anfangsphase der Professur ein Netzwerk aufbauen, um mit den lokalen Akteur*innen der Buch- und Medienwirtschaft sowie der Kulturszene in einen vor allen Dingen kontinuierlichen Austausch zu kommen. Das können etwa gemeinsame Diskussionsveranstaltungen oder auch Podien auf der Buchmesse sein.