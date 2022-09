Ihren Blick für sprechende Details verbindet sie in "Dry" mit einem lakonischen, knappen Erzählstil. So schildert sie ihre Kindheit und Jugend, die Geburten ihrer Kinder, die Abschiede von ihrem Mann, ihrem Vater und später auch von ihrer Mutter. Ganz beiläufig tauchen Motive auf. Etwa der Satz "Es ist aber auch wirklich nicht einfach, mich zu lieben", der in seiner Kürze so viel Tragik enthält.

Trotz aller Traurigkeit ein Buch voller Hoffnung

Ebenso beiläufig werden Weinflaschen geöffnet oder Gläser mit Chardonnay nachbestellt. Nie ergeht sich Koschmieder im Roman in dramatischen Schilderungen der Alkoholsucht, weil "eine Abhängigkeit sich nicht an Menge, Häufigkeit oder Regelmäßigkeit des Alkoholkonsums festmachen lässt. Und schon gar nicht an seiner Auffälligkeit."

Mit einem Glas zur Entspannung fängt es oft an, doch der Weg in eine Alkoholabhängigkeit verläuft oft fließend. Christine Koschmieder Bildrechte: dpa

Lange hat auch Koschmieder die Fassade einer taffen Frau aufrechterhalten, die sich Gefühle mit Ironie vom Leib hält. Erst in der Klinik bricht sie irgendwann zusammen. Am Ende stellt sich aber genau das als Stärke heraus. "Vielleicht kann ich mir viel besser helfen, als ich das je von mir geglaubt habe", erkennt Koschmieder in der Therapie, "ich kann in eine Suchtklinik gehen, wenn ich merke, dass ich Hilfe brauche."