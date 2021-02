Stephanie Jacobs ist die Leiterin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek – und sie ist vor allem bezaubert von der Magie des Lichts: "Wir haben an die 200 Lesesaal-Lampen. Das flimmert ein bisschen grün, man erinnert sich, wenn es dunkel wird, ein bisschen an Glühwürmer in einer großen Wald-Atmosphäre", so Jacobs. Zusätzlich gäben Oberlichter dem Saal etwas Künstlerisches. Dadurch entstehe eine riesige Atelier-Situation: "Wir haben hier wirklich von der Atmosphäre eine Geistes-Halle", findet Jacobs.