Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, war Julia Gonchar gerade im Ägypten-Urlaub mit ihrem Freund. Er ging in die Ukraine zurück, sie floh nach Dresden, wo sie ein Stipendium bei der Kulturstiftung Sachsen bekam. In ihren Texten über "Das Gefühl des Krieges" verarbeitet sie ihre Erlebnisse wie in einer Art öffentlichem Tagebuch.

Julia Gonchar ist Mitbegründerin des "Theater of Playwrights", ein Projekt, das 20 ukrainische Theaterautor*innen vereint. Sie stellen den Text in den Mittelpunkt der Theaterarbeit und bringen Autor*innen auf die Bühne. Am 12. März sollte in Kiew ihr eigenes Theater eröffnet werden: Das Gebäude, die Finanzierung und der Spielplan – alles war organisiert. Doch der Angriffskrieg der russischen Armee zerstörte alle Pläne über Nacht. Nun ist das Kollektiv über die ganze Welt zerstreut. Trotzdem setzen sie sich dafür ein, ihre Kunst weiterhin auf die Bühne zu bringen. Unter dem Titel "Das Gefühl des Krieges" organisieren sie international Lesungen im Exil. In diesem Rahmen initiierte Julia Gonchar in Leipzig an der Schaubühne Lindenfels die Veranstaltungsreihe: "театр драматургів / Theatre of Playwrights – im Exil". Hier werden einmal im Monat zeitgenössische ukrainische Texte, Videokunst, Performance und Musik präsentiert.