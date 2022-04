Hörspiel: "Mein lieber Wolf – Meine lieben, fernen Mädels" Was unerwartete Briefe ihrer Eltern der Leipziger Schauspielerin Ellen Hellwig offenbarten

Im Hörspiel "Mein lieber Wolf - Meine lieben, fernenMädels" führt die Schauspielerin Ellen Hellwig durch ihre Kindheit in Norwegen und Machern/Leipzig und zugleich in die Zeit zwischen Zweitem Weltkrieg, beginnender Ost-West-Lagerbildung und junger DDR. Hintergrund ist nicht nur ihr eigenes Erleben, sondern auch viele Briefe, die sich ihre Eltern – ein Deutscher und eine Norwegerin – in Jahren der Trennung geschrieben haben. Der unerwartete Dachbodenfund bietet einen einzigartigen Einblick in ihre junge Liebe und die wechselvolle Zeit.