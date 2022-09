Mit dem Freundeskreis Science Fiction Leipzig e.V. gibt es in Leipzig einen der traditionsreichsten und aktivsten Vereine zur Vermittlung und Präsentation dieser Literatur. Alle zwei Jahre organisieren Thomas Braatz und seine Mitstreiter mit der ElsterCon ein mehrtägiges Festival - in diesem Jahr bereits die 16. Ausgabe. "(N)Irgendwo (N)Irgendwann", das ist in diesem Jahr der Titel, und angesagt haben sich mit Emma Braslavsky oder Dietmar Dath, Martha Wells Jasper Fforde und Ben Aaronowitsch bekannte Namen der deutschen bzw. der internationalen SF-Gemeinde.

S/F mit ihren Utopien und Dystopien wird ausdrücklich als Form der ambitionierten Literatur verstanden und vermittelt – und sie nimmt demzufolge auch teil an dem, was gerade in unserer Gesellschaft passiert. S/F-Autorinnen und Autoren werden bei der 16. ElsterCon nicht nur im Leipziger Haus des Buches aus ihren Büchern vorlesen, sie werden auch in Leipziger Schulen auftreten und in verschiedenen Vorträgen und Gesprächsrunden die Geschichte und die Wirkungsweisen der Science Fiction untersuchen.