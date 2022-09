Ines Geipel ist Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Sie floh 1989 nach ihrem Germanistik-Studium in Jena nach Westdeutschland und studierte in Darmstadt Philosophie und Soziologie. 1996 kam ihr erstes Buch heraus. Zuletzt veröffentlichte sie das Sachbuch "Schöner Neuer Himmel. Aus dem Militärlabor des Ostens".

Der von der Medienstiftung im Andenken an den 2013 verstorbenen Leipziger Schriftsteller und Ehrenbürger Erich Loest ins Leben gerufene Preis wird alle zwei Jahre vergeben, 2023 zum vierten Mal. Er würdigt Autoren, die die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Deutschland beschreiben und den demokratischen Diskurs mitgestalten. 2021 erhielt Ulrike Almut Sandig die Auszeichnung. Sie ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung mit Ines Geipel findet am 24. Februar 2023 in Leipzig statt.