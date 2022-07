"Hot Topic!" ist ein literarisches Magazin aus Leipzig, das nicht-normative Erotikgeschichten im Stil eines Groschenromans veröffentlicht. Nicht-normativ heißt für "Hot Topic!", dass die Geschichten von mehr als nur von heterosexuellen Erlebnissen erzählen: Mit dem Heft soll auch ein Raum für queere Geschichten geschaffen werden. Die Leseerfahrung soll möglichst divers sein und dabei die Sinne der Leserinnen und Leser ansprechen. "Wir haben gemerkt, dass es eine Nische gibt, in der Menschen nicht-normative Erotikgeschichten lesen und schreiben wollen", erzählt Ruth-Maria Thomas, ebenfalls Mitherausgeberin und Studentin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, über die Anfangszeit des Hefts.

Im Mai 2022 erschien das dritte "Hot Topic!" Heft, in dem 15 erotische Texte von verschiedenen Autorinnen und Autoren präsentiert werden – unter anderem von Sasha Marianna Salzmann, Lara Rüter und Victoria Schulz. Bei der Auswahl der Texte war es der Redaktion besonders wichtig, ein möglichst breites Spektrum zu bedienen. Zum einen finden sich in der Ausgabe Geschichten, die äußerst detailreich von sexuellen Begegnungen erzählen, zum anderen sind es sinnliche Texte, die Raum für Fantasie lassen. "Es muss explizit werden, denn Scham fängt dort an, wo Worte fehlen", sagt Heller und betont, dass in den Texten zwar Tabus gebrochen werden, gleichzeitig aber niemand diffamiert werden soll.