Bettina Wilpert ist 1989 geboren und in Bayern aufgewachsen. Mittlerweile lebt sie seit vielen Jahren in Leipzig. Im Jahr 2018 erschien ihr erster Roman "nichts, was uns passiert" über sexuelle Gewalt und den gesellschaftlichen Umgang mit dieser. Das Buch wurde unter anderem mit dem Förderpreis zum Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und dem ZDF-"aspekte"-Literaturpreis ausgezeichnet . Auch ihr zweiter Roman "Herumtreiberinnen" aus dem Jahr 2022 stellt junge Frauen und ihr Leben in der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Bettina Wilpert studierte Kulturwissenschaft, Anglistik und Literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin und Leipzig.