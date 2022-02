Gedichte aus den letzten 25 Jahren: "hell und hörig" von Leipziger Professorin Ulrike Draesner

Heute lehrt Ulrike Draesner am renommierten Leipziger Literaturinstitut und philosophiert, inspiriert durch ihre Umgebung, über den einzigartigen Auwald, der sich als grünes Band durch die Messestadt erstreckt: "rundum blühte scharbockskraut / grabenveilchen in den trog des krans gehievt wir ins / sonnengeflecht: die weite des waldes. wipfelgrün / wogenmeer erstsprache lichtsauger überallsprache / chemie die auf ein körper aus lücke und wiederholung / tausend einzelwesen gesetzt muster irregel."

Lust an der Innovation bestimmt den Takt von Ulrike Draesners beschwingter Lyrik. Die Kreativität der Verfasserin wirkt beeindruckend, obwohl sich Schatten über ihrem Dasein ausbreiten, denn die Endlichkeit des Lebens zeichnet sich ab. Der tägliche Blick in den Spiegel gestattet ihr keinen Zweifel daran, doch sie resigniert keineswegs, sondern macht die nüchterne Erkenntnis zum Thema einer mit herrlicher Ironie gewürzten Selbstbefragung:



"nun wo ich alt werde sehe ich haare in meinem gesicht / nicht nur deutlicher sondern auch weiß – gescheckt wäre / mein bart schwarz weiß grau – so eine wäre ich / als mann. wir reden nicht darüber einzig eine schweizerin / erzählte wie sie jede woche – sich einen streifen wachs / auf die oberlippe klebt und reißt das schwarze zeug.“