Der Germanist, Publizist und Verleger Werner Förster ist tot. Er starb am 4. Februar 2023 im Alter von 72 Jahren. Förster war nach seiner akademischen Laufbahn an der Karl-Marx-Universität Leipzig ab 1985 als freiberuflicher Schriftsteller und Publizist tätig. Er veröffentlichte zahlreiche Beiträge zu Leipzigs Kulturgeschichte.

Otto Werner Förster wurde 1950 in Meißen geboren, studierte in Leipzig Germanistik und wurde mit einer Arbeit über Science-Fiction-Literatur in der DDR promoviert. Nachdem er als wissenschaftlicher Assistent gekündigt hatte, war er unter anderem als Literaturredakteur der Leipziger Volkszeitung tätig. 1990 war er Mitgründer und bis 1991 Chefredakteur des "Altenburger Wochenblatts". Er erforschte die Geschichte der Leipziger Freimaurer und gründete 1998 den Taurus-Verlag.