Gesprächsrunde Wie relevant sind heute noch Literaturhäuser?

Hauptinhalt

Welche Rolle haben Literaturhäuser in einer Gesellschaft? Zu dieser und anderen Fragen diskutierten am Donnerstagabend in der Alten Handelsbörse Leipzig die Leiter der Literaturhäuser in Halle, Leipzig und Hamburg in "Unter Büchern live": Alexander Suckel, Torsten Ahrend und aus Rainer Moritz. Literaturhäuser sind mehr als Orte für Lesungen und Treffpunkte für Autorinnen, Verleger und Übersetzerinnen, darin waren sich die Leiter einig. Aber Literaturhäuser können noch mehr.