Damit ehrt die Jury einen einzigartigen Bilderbuchkünstler, dessen Bücher zwischen Eigensinn und politischer Geste einen erneuten Auftritt in allen Haushalten, Schulen und Kindergärten verdienen, heißt es in der Begründung.

1940 in Tetschen-Bodenbach geboren, besuchte Ticha nach der Vertreibung aus dem heutigen Tschechien von 1946 bis 1958 die Schule in Schkeuditz und studierte von 1958 bis 1962 Pädagogik (Kunsterziehung und Geschichte) an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Von 1962 bis 1964 arbeitete er als Lehrer in Lindenthal bei Leipzig. Ab 1965 studierte er an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin-Weißensee, unter anderem bei Kurt Robbel, Werner Klemke, Arno Mohr und Klaus Wittkugel