Wer Kinder hat (oder einen Hund) kennt das Phänomen: Wenn sie nicht mehr weiterwollen oder partout keine Lust auf irgendwas haben, dann legen sie sich einfach hin. So ähnlich könnte man sich doch auch mal der chaotischen Gegenwart entziehen: Einfach hinlegen gegen Klimakatastrophe, soziale Ungerechtigkeit, Pandemie, Rechtsruck. Das schlägt zumindest die Leipziger Schriftstellerin Heike Geißler in ihrem literarischen Essay "Liegen – Eine Übung" vor.

Wie schon in ihrem letzten, viel beachteten Roman "Die Woche" lotet sie aus, wie kompliziert es ist, eine Haltung zur Gegenwart und all ihren Ungerechtigkeiten zu finden. Denn so drängend das Gefühl ist, dass es so nicht weitergehen kann, so bequem ist das eigene Leben dann halt doch irgendwie. Geißler findet für diesen Zustand des Zauderns genauso poetische wie pointierte Bilder und Szenen. Auf eine Bemerkung über den Klimawandel lässt sie ihre Erzählerin erwidern, ihr Gegenüber solle das Wort nicht erwähnen. Als sie sich einer Frau aus dem Bankenviertel in den Weg legt, steigt diese einfach über die Liegende hinweg.