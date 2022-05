Neues Sachbuch von Henner Kotte Das Leipziger Hotel Astoria: Prunk, Sex, Alkohol und Spionage

Hauptinhalt

Am 5. Dezember 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde das Leipziger Hotel Astoria eröffnet. Schon bald zählte es zu den besten Adressen Deutschlands und lockte zahlreiche Prominente in die Messestadt. Am 31. Dezember 1996, nach 81 Jahren, ist damit Schluss. In seinem neu erschienenen Sachbuch "Astoria Leipzig: Biografie eines Hotels" belebt der Schriftsteller Henner Kotte den alten Glanz dieses für die Leipziger Stadtgeschichte prägenden Ortes wieder.