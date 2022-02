Kritik: "Der Hypnotiseur" von Jakob Hein

Provinz wird Berliner Geheimtipp

Ein häufiger DDR-Traum: einmal Robert Smith mit The Cure live erleben. Dank Hypnose klappt das im Roman "Der Hypnotiseur" von Jakob Hein. Bildrechte: IMAGO Hein lässt verschiedene Figuren aus ihren jeweiligen Perspektiven erzählen: eine Nachbarin aus dem Dorf, die schon erwähnte Anika, oder auch Peggy, die schon immer Robert Smith von "The Cure" live erleben wollte – und das Dank Micha auch schafft.



Das Ganze spricht sich schnell rum, wird zum Geheimtipp in der Berliner Szene. Und so entwickelt sich bald eine gut florierende Kommune, die letztlich ein ganz unschuldiges Vergnügen, eine Flucht aus dem drögen Alltag ermöglicht.



Weil aber in einer Diktatur bekanntlich nicht einmal die Gedanken frei sein dürfen, rückt irgendwann doch die Stasi an. Denn keiner der Besucher wollte nach Warschau oder Ostrava reisen, sondern immer waren es "London, New York, Paris. Mitten hinein in den tiefsten, den verdorbensten, den bourgeoisesten Kapitalismus."

Kein nostalgischer DDR-Roman

So liebevoll und lustig Jakob Hein den Alltag in der DDR nachzeichnet, so wenig ist sein Buch ein nostalgischer Trip in den fernen Osten. Vielmehr geht es in einem ganz grundsätzlichen Sinn um unser Verhältnis zur Wirklichkeit und die Frage, ob man nicht tatsächlich in der eigenen Vorstellung schon das ganze Glück finden kann, dem die Realität letztlich nur hinterherhinken kann. Und das gilt für die sozialistische Wirklichkeit ebenso wie für die im Kapitalismus. Jakob Hein ist der Sohn des Schriftstellers Christoph Hein. Bildrechte: dpa

Hein ist ein federleicht geschriebener Roman gelungen, ein unterhaltsames, aber auch tiefsinniges Plädoyer für Gedankenfreiheit und für die Kraft der Fantasie, die immer und jederzeit an Orte versetzen kann, zu denen die eigenen Wünsche und Träume tragen – also auch in von Einschränkungen geprägten Corona-Zeiten.