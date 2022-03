Hülswitt führt zum Thema "Kann man Schreiben lernen?" seine Erfahrungen am Leipziger Literaturinstitut an – sowohl im Studium, wie auch beim Unterrichten, beispielsweise beim Entwickeln von Schreibseminaren. Zunächst betont er, dass man am Institut keinen "Werkzeugkasten in die Hand" bekäme, allenfalls Regeln wie "Probiere es mal ohne Adjektive!". Es sei eher wie eine Psychoanalyse des Schreibens, jeder Text sei ein Patient, den man so lange bespricht, bis man ihn komplett zerlegt habe "und vielleicht auch noch irgendetwas drin findet, was funktioniert – aber noch viel mehr findet, was nicht funktioniert." Das sei für die Studierenden teilweise ziemlich hart.

Tobias Hülswitt bei einer Veranstaltung im Jahr 2006, ein Jahr zuvor hatte er schon eine Gastprofessor am Deutschen Literaturinstitut Leipzig inne