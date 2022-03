Die Leipziger Autorin Kaśka Bryla auf einem Longboard – ein solches Gefährt spielt auch in ihrem neuen Roman "Die Eistaucher" eine Rolle Bildrechte: Carolin Krahl

Iga, die in der Schule häufiger fehlt als anwesend ist, deren Leistungen darunter jedoch nicht leiden; Jess, die nach Anerkennung lechzt und in Liebeskummer um eine Verflossene aus den Sommerferien ihre Identität sucht; Ras, der eine Stimme hört, die sonst niemand hört und überallhin von einem imaginären Müllhaufen begleitet wird – Kaśka Bryla schafft eine Konstellation, die einer gewissen Skurrilität nicht entbehrt.



Doch so wenig die drei Figuren auf den ersten Blick gemeinsam haben, so stark ist doch die Verbindung, die zwischen ihnen wächst. Sie alle ringen um Gerechtigkeit.