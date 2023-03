Der Schriftsteller und Musiker Thomas Kunst bekommt den Kleist-Preis 2023. Der 57-Jährige werde die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung Ende November in Berlin erhalten, wie die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft am Donnerstag in Berlin mitteilte. Kunst lebt und arbeitet in Leipzig und veröffentlichte zuletzt den Roman "Zandschower Klinken".