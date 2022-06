In Leipzig startet am Montag die erste sogenannte Klimabuchmesse in Präsenz. Drei Tage lang wird darüber gesprochen, wie Sachliteratur und Belletristik den Diskurs rund um das Thema Klima beeinflussen und prägen können. Zum Auftakt spricht die Mobilitätsexpertin und Bestsellerautorin Katja Diehl mit MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer über die Verkehrswende. In ihrem Buch "Autokorrektur" schreibt sie darüber, wie der Weg zu einer klimagerechten und fairen Mobilität aussehen kann.