Vielleicht wäre alles anders gekommen, hätte Franziska Junge nicht während ihres ersten Semesters an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle neben einer Druckerei gewohnt. "Da gab’s im Müll immer diese Reste von den Offset-Rollen", erzählt Junge. Sie nahm das weggeworfene Druckpapier mit nach Hause. "Ich habe das an die Wand gemacht, in meinem Zimmer, und da war das immer präsent."

Eine Idee, scheinbar aus dem Müll geboren

Die schier endlosen Bahnen forderten die Studentin der Illustration förmlich dazu auf, darauf eine Arbeit zu beginnen, die den üblichen Rahmen sprengt. Franziska Junge begann mit Tagebuchaufzeichnungen - im wörtlichen Sinn. Sie zeichnete jeden Abend ein Bild. Davon, was ihr am Ende eines Tages im Gedächtnis hängengeblieben war.

Das war eher so eine Art Übung. Inwiefern kann ich, was ich erlebt habe, aus der Erinnerung zeichnen? Wie genau ist das dann, wenn ich es versuche? Franziska Junge, Illustratorin aus Leipzig

Neun Jahre, von 2003 bis 2012, hat sie dieses Experiment betrieben. Das Resultat: rund 2000 Filzstift-Zeichnungen in schwarz-weiß. Die fielen irgendwann dem Verleger Marcel Raabe auf, der in Leipzig den kleinen, auf ungewöhnliche Buchprojekte spezialisierten Verlag Trottoir Noir führt. Er hat das Konvolut nun in einem Bildband mit dem Titel ANY DAY NOW veröffentlicht.

Zwischen Badewanne und künstlerischen Druckwerkstätten

Die Künstlerin Franziska Junge lebt und arbeitet in Leipzig. Ihre Arbeiten stellt sie mittlerweile weltweit aus. Bildrechte: Martin Hoffmann Beim Blättern trifft man die Künstlerin, die immer an ihrer Brille erkennbar ist, in der Badewanne, beim Videoschauen im Bett, auf Studentenpartys oder bei der Arbeit in den künstlerischen Druckwerkstätten der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wohin Franziska Junge gewechselt ist. Dazwischen Stipendien und Studienreisen, etwa nach Kairo, London oder Italien. Beiläufig tauchen besondere Ereignisse auf: neben ihrer Hochzeit, etwa die Geburt ihres ersten Kindes, ihr Diplom und ihr Abschluss als Meisterschülerin. "Also, wenn man wirklich jeden Tag nimmt, dann gibt es eben viele Tage mit Im-Bett-Liegen, Am-Schreibtisch-Sitzen, Zeichnen, und dann gibt’s halt die Tage, wo einen Tag dann eben mal die Hochzeit ist."