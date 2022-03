Erschienen im Verlag Voland & Quist in Leipzig: "Die rote Herzogin", die Handlung des Romans spielt zur Stalin-Zeit in der Ukraine. Bildrechte: Verlag Voland & Quist

Darja Katz entpuppt sich als ungewöhnliche Frau. Bis zur Machtergreifung der Bolschewisten gehörte sie als Herzogin Woronchina dem Adel an, der sofort in Ungnade fiel. Um in ihrer Heimat den Säuberungswellen der Tyrannei zu entrinnen, heiratet sie den einfachen Techniker Chaim Katz. Klug versucht sie, sich den Bedingungen im proletarischen Staat anzupassen, aber es glückt ihr nur eingeschränkt. Insgeheim träumt sie unentwegt von der Ära unter Zar Nikolaus II. Am Ende strauchelt sie und landet wegen der Planung eines antikommunistischen Komplotts auf der Anklagebank.