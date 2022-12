Leipziger Stadtarchiv geht neue Wege und präsentiert ein Lebendes Buch

In Zeiten von Videospielen und Social Media müssen Museen und Archive schon deutlich tiefer in die Trickkiste greifen, um junge Menschen für ihre Themen zu begeistern. Das lebende Buch tut genau dies: Es soll ein Brücke schlagen zwischen digitaler und analoger Welt. "Das eine geht nicht ohne das andere", weiß Ruprecht. Die Idee, ein lebendes Buch selbst umzusetzen und im Archiv zu präsentieren, hatte Ruprecht bereits lange im Kopf. Mit Mitteln des Bundes war dies nun möglich. Das Projekt wurde mit knapp 99.000 Euro im Rahmen des Programms "Neustart Kultur" gefördert. Fast zwei Jahre hat die Umsetzung in Anspruch genommen, auch weil technische Mittel zur Corona-Zeit Mangelware waren, wie Ruprecht erklärt.

Mit Ton, Bild und Animation durch die Jahrhunderte reisen. Das Lebende Buch nimmt seine Betrachter mit in unbekanntere Kapitel der Leipziger Stadtgeschichte. Bildrechte: MDR / Kerstin Leppich

Mit rund sieben Seiten und zehn Minuten Länge ist das Buch auch für sehr junge Menschen gut erfassbar. Zur Premiere waren zwar keine Kinder anwesend, junge Testnutzer hatten es aber schon zuvor in Augenschein genommen: "Die Kinder unserer Mitarbeiter haben das Lebende Buch bereits kennengelernt und alle waren total fasziniert und konnten sich nicht losreißen", erzählt Ruprecht stolz.



Am Ende des Lebenden Buches finden die Protagonisten den gesuchten Schatz. Es sind die Noten eines Responsoriums. Und so ertönen dann auch mittelalterlichen Gesänge, eingesungen vom Leipziger Vokalensemble amarcord. Die Geschichte dahinter: Das Papier, auf dem die Noten einst standen, war 1735 für wertlos gehalten worden und wurde als Einschlagpapier für das Amtsbuch des Stadtgerichts genutzt. In der Form blieb es für die Nachwelt erhalten und wird jetzt im Stadtarchiv gleich neben dem Lebenden Buch ausgestellt.