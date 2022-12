Mentor e.V. Wie ein Verein in Leipzig Kindern beim Lesenlernen hilft

Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass fast 30 Prozent der Kinder in den vierten Klassen nicht richtig lesen können. Ihnen will der Mentor e.V. helfen – mit einem 1:1-Lesetraining. Seit diesem Herbst werden auch in Leipzig ehrenamtliche Lesepat*innen dafür ausgebildet. In einer Schule in Leipzig-Grünau kümmert sich Mentorin Anett Mann um die Lesekompetenz von Aws, der mit seiner Familie vor dem Krieg aus Syrien hierher fliehen musste.