Zitat aus "Poussi" "Er steht da in der Tür uns ist ein richtiger, wie sagt man, Adoinis. Jung, ganz reinliche Haut, mit geröteten Wangen, so schaut er mich an. Geh nicht weg. Er steht da und schaut mich an, ich sehe sein Hirn knisteln und knubbeln, er fragt sich: Will ich sie, oder will ich eine andere? Wie lange soll ich noch warten, hätte ich fast gefragt. Seine Augen fallen auf die Köstlichkeiten, sie ich vorbereitet habe. Er dreht sich zu mir, der Poi kommt zu mir. Jackpot, juhu, so ein Adoinis; und er ist so zart. Ich sage es immer wieder: Kekse. Kein durchtrainierter Bodi kann es mit herrlichen Vanillekipfeln aufnehmen. Der Poi schließt die Tür, kommt auf mich zu, wellt so zu mir rüber. Es ist eine fließende Bewegung, wie er sich zu mir runterbeugt und mir den Venushügel küsst."



Er sagt: 'Süß.'“, (Zitat S. 8)