Auszug aus "... and thats where it's at" Zum ersten Mal sah ich Frida und Albert am Hafen in Howth, als ich gerade die Karte zurück in den Rucksack steckte. Es war ein feuchter, kühler Tag Ende April und mein Gesicht fühlte sich vom stetigen Wind rot und großporig an. Als trüge ich eine zweite Haut über der eigentlichen. Immer wieder glaubte ich Regen zu spüren, aber es war nur der Wind, der die See umherschleuderte.