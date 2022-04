In Domenico Müllensiefens Roman "Aus unseren Feuern" spürt man die tiefe Liebe zu all seinen Figuren in jeder Zeile, so verworfen diese zuweilen auch sein mögen. Sie sind voller Kraft und Leben – und müssen sich irgendwie artikulieren. Sie tun dies nicht mit Baseballschlägern, wie in vielen anderen Beschreibungen dieser Zeit, in den 2000ern, sie bauen Bomben, mit denen sie zum Beispiel Haltestellen fasziniert in die Luft jagen. Die Mächtigste dieser Jugend-Bomben blieb allerdings ungezündet verschwunden. Sie wurde offensichtlich gestohlen von Heikos Freund – den er gerade beerdigen muss.