Johannes Neuer ist studierter Medien- und Kommunikationswissenschaftler und derzeit als Bibliothekarischer Direktor beim Bibliotheksdienstleister EKZ in Reutlingen beschäftigt. Zuvor war er als Führungskraft an der New York Public Library tätig. Vor seinem Amtsantritt muss Neuer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch offiziell ernannt werden.