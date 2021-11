Die Gründung des Leipziger Verlages Palomaa Publishing ist der Corona-Krise und den Träumen einer vielseitigen Frau zu verdanken. Anne Friebel träumte schon lange von einer Selbständigkeit, am besten "was mit Büchern". Und so nutzte die junge Frau, die Marketing und Unternehmensführung in Zwickau studiert hat, sich aber auch schon in einem Start Up und in einem Verlag ausprobieren konnte, die Gunst der Stunde und gründete ihren eigenen Verlag.