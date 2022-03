Mit dem Buch "Die Woche" ist der Leipziger Autorin Heike Geißler ein Kunststück gelungen. Bildrechte: Suhrkamp Verlag

So wie die Welt der Hauptfigur (die übrigens namenlos bleibt) aus den Fugen gerät, so verliert auch der Roman immer wieder seine Form. Auf Prosa-Abschnitte folgt Lyrik, aus Lyrik werden Slogans, die sich fast bei einer Demo skandieren ließen. Aus dem "Ich" wird ein "Wir" und dann doch wieder ein "Ich". Mal entfaltet der Roman einen mitreißenden Rhythmus, dann lässt Geißler ihn wieder in sich zusammenfallen. Der Text steckt voll von scheinbaren Widersprüchen und schiefen Metaphern, die bei näherem Hinsehen präziser kaum sein könnten. Vielleicht trifft es also der Titel der Goya-Radierung "Präzise Torheit", über die Geißler an einer Stelle des Romans schreibt, tatsächlich am besten. Das Bild zeigt ein Pferd, dass auf einem Seil balanciert, und auf dem Pferd balanciert eine Seiltänzerin, im Hintergrund dicht gedrängtes Publikum.