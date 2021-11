"wenn die soldaten kommen, wohin rennst du, wenn der mais schon abgeerntet ist in die leeren felder, in die ackerfurchen, in den hühnerstall, unters stroh, in die aprikosenbäume, in die äste, in die blätter, zu den vögeln in den taubenschlag. was du wie einen film erzählst, den du gesehen hast, bloß niemand filmte. was dir abhanden kam, an diesem vormittag im september. was seine spuren hinterließ, wie das profil der reifen in der erde, die stiefel der soldaten, die deinen bruder mitnahmen, deinen vater, an diesem tag, so unverändert blau und an den rändern eingestaubt."